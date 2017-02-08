{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,19
Динамика за 2 недели
Евро 63,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 февраля 2017
07 февраля 2017
00:05  08 февраля 2017 0

В МГУ не нашли плагиат в диссертации Мединского

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Глава минкульта утверждает, что претензии к его диссертации политизированыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Диссертационный совет исторического факультета МГУ не будет рассматривать претензии к докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского — специалисты не нашли плагиат в его работе.

«Ознакомившись с представленными материалами, диссертационный совет № 501.001.72 ВАК (Высшей аттестационной комиссии) РФ на базе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова при историческом факультете не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты», — сообщил «Интерфаксу» декан исторического факультета МГУ, профессор Иван Тучков.

Заседания диссовета по диссертации Мединского прошло во вторник, 7 февраля.

Напомним, многочисленные заимствования в диссертации министра культуры обнаружили участники сетевого сообщества «Диссернет» из числа ученых-историков. Весной 2016 года они оспорили докторскую диссертацию Мединского в Высшей аттестационной комиссии.

В октябре 2016 года диссертационное дело министра должны были рассмотреть в Уральском федеральном университете. Однако Мединский не смог приехать в Екатеринбург. Кроме того, в ВАК заявили, что положенные на рассмотрение дела два месяца истекли. Сам Мединский утверждает, что претензии к его диссертации политизированы и не имеют под собой оснований.

Диссертация министра культуры носит название «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков».

Ранее глава ВАК Владимир Филиппов сообщил, что диссертацию Мединского рассмотрят до 1 марта. Министр культуры намерен лично посетить заседание диссертационного совета, сообщает РИА «Новости».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров