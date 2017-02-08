В МГУ не нашли плагиат в диссертации Мединского

00:05 08 февраля 2017 0

Глава минкульта утверждает, что претензии к его диссертации политизированы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Диссертационный совет исторического факультета МГУ не будет рассматривать претензии к докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского — специалисты не нашли плагиат в его работе.

«Ознакомившись с представленными материалами, диссертационный совет № 501.001.72 ВАК (Высшей аттестационной комиссии) РФ на базе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова при историческом факультете не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты», — сообщил «Интерфаксу» декан исторического факультета МГУ, профессор Иван Тучков.

Заседания диссовета по диссертации Мединского прошло во вторник, 7 февраля.

Напомним, многочисленные заимствования в диссертации министра культуры обнаружили участники сетевого сообщества «Диссернет» из числа ученых-историков. Весной 2016 года они оспорили докторскую диссертацию Мединского в Высшей аттестационной комиссии.

В октябре 2016 года диссертационное дело министра должны были рассмотреть в Уральском федеральном университете. Однако Мединский не смог приехать в Екатеринбург. Кроме того, в ВАК заявили, что положенные на рассмотрение дела два месяца истекли. Сам Мединский утверждает, что претензии к его диссертации политизированы и не имеют под собой оснований.

Диссертация министра культуры носит название «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков».

Ранее глава ВАК Владимир Филиппов сообщил, что диссертацию Мединского рассмотрят до 1 марта. Министр культуры намерен лично посетить заседание диссертационного совета, сообщает РИА «Новости».