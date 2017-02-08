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08 февраля 2017
07 февраля 2017
00:39  08 февраля 2017 0

Чемпион «Своей игры» найдем мертвым в Тольятти

Форум ЖКХ - новое качество. Челябинск. 3 часть. 06.06.2014, нтв
47-летний Андрей Жданов был одним из самых успешных участников телешоуФото: Олег Черных © URA.RU

Участник телешоу «Своя игра» на НТВ Андрей Жданов найдем мертвым в своей квартире в Тольятти. Тело одного из самых успешных игроков шоу обнаружено во вторник, 7 февраля.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона, на теле Жданова не выявлено признаков насильственной смерти. Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

47-летний Андрей Жданов был одним из самых успешных постоянных участников программы «Своя игра» и обладателем главного приза.

Наталья Володина
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