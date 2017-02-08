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08 февраля 2017
07 февраля 2017
00:51  08 февраля 2017 0

Следующий в очереди на отставку? Губернатор Белгородской области срочно созывает пресс-конференцию

Евгений Савченко может стать следующим губернатором-отставникомФото: kremlin.ru/пресс-служба президента России

Глава Белгородской области Евгений Савченко может стать следующим губернатором, о чьей отставке объявит Кремль. Такие выводы сделали политологи после анонса срочной пресс-конференции Савченко, назначенной на 8 февраля.

Ранее заявленное мероприятие несколько раз переносилось. О чем конкретно будет говорить губернатор, пока неизвестно. Однако, как напоминает «Коммерсант», предыдущие два дня пресс-конференции российских губернаторов заканчивались заявлениями об уходе. Так, 6 февраля свой пост досрочно покинул губернатор Пермского края Виктор Басаргин, а на следующий день было объявлено об отставке главы Бурятии Вячеслава Наговицына. У обоих в 2017 году заканчивался губернаторский срок.

66-летний Евгений Савченко бессменно руководит Белгородской областью с 1993 года. Ранее фонд «Петербургская политика» назвал Белгородскую область, наряду с Мордовией, регионом с «максимально высокой» социально-политической устойчивостью.

Наталья Володина
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