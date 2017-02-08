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08 февраля 2017
07 февраля 2017
01:09  08 февраля 2017 0

Виталий Чуркин: «Быть актером не легче, чем дипломатом»

В детстве Чуркин снялся в фильмах «Синяя тетрадь», «Ноль три» и «Сердце матери»Фото: Wikimedia

Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин не жалеет о том, что не выбрал профессию актера, а стал дипломатом.

Как рассказал постпред в интервью russian.rt.com, работа дипломата — тяжелы труд.

«В жизни дипломата и в жизни страны бывают непростые периоды, сейчас в таком периоде мы и находимся. Я бы предпочёл, чтобы всё было по-другому, но коль скоро мы оказались в такой ситуации, как-то приходится на неё реагировать и продолжать в ней существовать», — отметил Виталий Чуркин.

Тем не менее, променять карьеру дипломата на актерскую Чуркин бы не хотел, хотя в детстве снимался в кино: «Я думаю, что я не был бы хорошим актёром, а быть не очень хорошим актёром не легче, чем быть дипломатом».

На счету Виталия Чуркина роли в фильмах «Синяя тетрадь», «Ноль три» и «Сердце матери».

Наталья Володина
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