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08 февраля 2017
07 февраля 2017
01:45  08 февраля 2017 0

Президент Молдавии воспротивился открытию офиса НАТО в Кишиневе

Игорь Додон: Молдавия — нейтральное государствоФото: kremlin.ru/пресс-служба президента России

Офис НАТО в Кишиневе откроется, несмотря на противодействие президента Молдавии Игоря Додона. Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

«Это небольшая дипломатическая миссия из гражданских лиц. Такие же офисы открывались в других странах-партнерах, в том числе в России, Грузии и на Украине. Солдат НАТО в Молдавии не будет», — сообщила она на брифинге по итогам встречи с президентом Молдавии.

Однако сам Игорь Додон пригрозил всенародным референдумом, если офис НАТО в Кишиневе все же будет открыт: «В Молдавии … не должно быть офиса НАТО или каких-либо других военных организаций. У многих вызывает опасение, что открытие бюро по связи — это первый шаг для вступления республики в альянс».

Он также заявил, что предложит руководству НАТО публично поддержать и подписать соглашение о нейтральном статусе Молдавии, сообщает ТАСС.

Наталья Володина
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