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08 февраля 2017
07 февраля 2017
02:26  08 февраля 2017 0

США заявили о пересмотре своей ядерной доктрины

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв., взрыв
Новый документ будет готов к весне 2017 годаФото: Maxwell Hamilton/Flickr

США весной пересмотрят свою доктрину применения ядерного оружия. Об этом заявил командующий ВВС США Дэвид Голдфейн.

Конгресс США требует предоставления новой ядерной доктрины от каждой администрации, напоминает «Коммерсант». Первым ее представил президент-демократ Билл Клинтон, следующим — Джордж Буш-младший.

Так, в документе, обнародованном Бараком Обамой в апреле 2010 года, говорится, что главной угрозой для США отныне является не противостояние ядерных держав, а возможность попадания ядерного оружия в руки террористов и опасность распространения оружия массового уничтожения.

В свою очередь, Москва надеется, что новый вариант ядерной доктрины США не будет предусматривать возможность «безразмерного» применения ядерного оружия.

«Что такое „жизненно важные интересы США“, никто не знает. Этим американская доктрина разительно отличается от российской, в которой четко определены обстоятельства, когда теоретически возможно применение ядерного оружия», — сообщил РИА «Новости» источник в МИД России.

Наталья Володина
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