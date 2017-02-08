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08 февраля 2017
07 февраля 2017
02:31  08 февраля 2017 0

Ректоры вузов Санкт-Петербурга просят ускорить передачу Исаакиевского собора РПЦ

Исаакиевский собор (архив). Санкт-Петербург, исаакиевский собор, достопримечательности санкт-петербурга, собор преподобного исаакия далматского, река нева
Передачу собора православной церкви предлагается завершить к ПасхеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обращение к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой ускорить передачу Исаакиевского собора РПЦ подписали ректоры петербургских вузов.

«Процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути, провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни», — цитирует обращение «Газета.ру».

Передачу собора православной церкви предлагается завершить к Пасхе, 16 апреля 2017 года, чтобы она стала «наилучшим подарком христианам».

Свои подписи под письмом поставили ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица Василий Кичеджи, ректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова Сергей Барышников, и. о. ректора РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Богданов и первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета Илья Дементьев.

Ранее на площади Чернышевского в северной столице прошел массовый пикет с требованием отменить передачу Исаакиевского собора РПЦ.

Наталья Володина
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