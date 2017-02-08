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08 февраля 2017
07 февраля 2017
02:47  08 февраля 2017 0

Екатеринбургский блогер экстрадирован в Азербайджан

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, блогер, клавиатура, печатать
Лапшин без разрешения властей Азербайджана посетил Нагорный КарабахФото: depositphotos.com © URA.RU

Екатеринбургский блогер Александр Лапшин, имеющий гражданство России, Украины и Израиля, доставлен из Белоруссии в Азербайджан по запросу Интерпола. Информацию об этом подтвердили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Как сообщает РИА «Новости», блогера доставили в аэропорт Баку специальным рейсом в наручниках и в сопровождении двух сотрудников службы госбезопасности республики. Свою экстрадицию встречавшим его журналистам он комментировать не стал. В настоящее время Лапшин находится в изоляторе службы госбезопасности Азербайджана.

Лапшин вызвал гнев официального Баку тем, что без разрешения властей Азербайджана посетил Нагорный Карабах и позже в своих записях активно высказывался в поддержку непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Ему запретили въезд в Азербайджан, однако в июне 2015 года блогер приехал в страну через Грузию по украинскому паспорту, где его имя записано как «Олександр». После этого Лапшин был объявлен в международный розыск и задержан в конце 2016 года в Минске.

В январе 2017 года Генпрокуратура Белоруссии решила выдать Лапшина Азербайджану.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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