02:47 08 февраля 2017 0

Лапшин без разрешения властей Азербайджана посетил Нагорный Карабах Фото: depositphotos.com © URA.RU

Екатеринбургский блогер Александр Лапшин, имеющий гражданство России, Украины и Израиля, доставлен из Белоруссии в Азербайджан по запросу Интерпола. Информацию об этом подтвердили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Как сообщает РИА «Новости», блогера доставили в аэропорт Баку специальным рейсом в наручниках и в сопровождении двух сотрудников службы госбезопасности республики. Свою экстрадицию встречавшим его журналистам он комментировать не стал. В настоящее время Лапшин находится в изоляторе службы госбезопасности Азербайджана.

Лапшин вызвал гнев официального Баку тем, что без разрешения властей Азербайджана посетил Нагорный Карабах и позже в своих записях активно высказывался в поддержку непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Ему запретили въезд в Азербайджан, однако в июне 2015 года блогер приехал в страну через Грузию по украинскому паспорту, где его имя записано как «Олександр». После этого Лапшин был объявлен в международный розыск и задержан в конце 2016 года в Минске.

В январе 2017 года Генпрокуратура Белоруссии решила выдать Лапшина Азербайджану.