{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,19
Динамика за 2 недели
Евро 63,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 февраля 2017
07 февраля 2017
03:01  08 февраля 2017 0

Эрнст признался, почему не раскрылось пятое кольцо на Олимпиаде в Сочи

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, эрнст константин
Причину олимпийского конфуза обнародовали через три годаФото: depositphotos.com © URA.RU

Константин Эрнст открыл тайну, почему во время церемонии открытия Олимпиады-2014 в Сочи не раскрылось пятое кольцо.

Через три года автор сценария и продюсер церемонии рассказал об итогах расследования. Причиной конфуза стала неосторожность рабочих, которые после генеральной репетиции уронили одно кольцо.

«Был проведен внешний осмотр, они увидели, что как бы всё ничего, и не доложили об этом», — приводит слова Эрнста Федеральное агентство новостей.

Эрнст также отметил, что проблем с кольцами до открытия Олимпиады не возникало из-за простоты их конструкции, а вот исполнить все другие задуманные элементы не удалось по техническим причинам.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров