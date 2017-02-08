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08 февраля 2017
07 февраля 2017
03:27  08 февраля 2017 0

Росавиация лишила лицензий две авиакомпании

Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, вертолет, ямал
«Бурятские авиалинии» и «Пионер-региональные авиалинии» попались на грубых нарушенияхФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Росавиация аннулировала сертификаты эксплуатанта двух авиакомпаний. Лицензии отозваны у «Бурятских авиалиний» и «Пионер-региональные авиалинии».

По данным Росавиации, «Бурятские авиалинии» эксплуатировали самолеты с истекшим ресурсом двигателей, что является грубейшим нарушением норм летной годности, угрожающим безопасности пассажиров. Парк авиакомпании состоял из одного самолета Ан-24РВ и двух вертолетов Ми-8ТВ.

«Пионер-региональные авиалинии» (Дагестан) владела пятью самолетами Ан-24, но лишь три из них имели действующий сертификат летной годности. Компания в нарушение воздушного законодательства выполняла полеты на самолетах других авиакомпаний, не включенных в ее собственный сертификат эксплуатанта.

Как передает телеканал «360», аннулированные лицензии не восстанавливаются.

Наталья Володина
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