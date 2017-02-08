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08 февраля 2017
07 февраля 2017
04:36  08 февраля 2017 0

Части ПВО приведены в полную боевую готовность

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Глава минобороны Сергей Шойгу объявил о внезапной проверке ВКСФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подразделения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России в Москве и центрального промышленного района приведены в полную боевую готовность.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны России, боеготовность объявлена «в рамках внезапной проверки». Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты.

Личный состав дивизионов «С-300», «С-400» и «Панцирь-С» поднят по тревоге и приступил к совершению маршей на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы для убытия в назначенные районы, сообщает «Интерфакс».

Расчетами преодолены «зараженные» участки, отражены «атаки противника» и пройдены маршруты по труднодоступной местности, передает Федеральное агентство новостей.

Наталья Володина
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