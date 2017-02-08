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08 февраля 2017
07 февраля 2017
04:57  08 февраля 2017 0

В Киеве разгромили выставку про Майдан

Майдан. Киев. Украина. 23.02.2014, флаг украины, майдан
Злоумышленники испортили все картины и избили охранникаФото: Валентина Свистунова © URA.RU

В Киеве неизвестные злоумышленники разгромили выставку «Потерянная возможность», посвященную Майдану. Очевидцы инцидента описали нападавших, как людей спортивного телосложение с закрытыми лицами.

Сотрудницам Центра визуальной культуры, где располагалась экспозиция, удалось закрыться от нападавших в комнате, а охраннику повезло меньше — его избили и брызнули в глаза газом из баллончика. Хулиганы испортили все картины, после чего скрылись. Полиция прибыла на место происшествия только через полчаса, хотя ее вызвали сразу же.

Работники центра уже написали заявление в полицию.

Как сообщает Lenta.ru, автором картин является художник из Киева Давид Чичкан, анархо-коммунист, активист организаций «Черная радуга» и ЛКПД. Выставка «Потерянная возможность» посвящена войне на Украине и ситуации после Майдана. По мнению автора, Майдан для украинского общества — это упущенная возможность осуществить социальную революцию.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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