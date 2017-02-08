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08 февраля 2017
07 февраля 2017
05:46  08 февраля 2017 0

Центробанк не видит смысла в покупке золота

Свердловская область. Верхняя Пышма. ОАО
Отказ национальных банков от золота — общемировая тенденцияФото: Евгений Кузнецов © URA.RU

Банк России отказался от пополнения своего золотого запаса в декабре. Связано это с падением стоимости драгметалла на мировых рынках.

С 1 октября 2016 года по 1 января 2017 года золотой запас ЦБ потерял в стоимостном выражении почти 5,5 млрд долларов, а доля золота в резервах — более полпроцента. Таким образом, считают аналитики, Центробанк не видит смысла вкладывать деньги в актив, который «вряд ли будет дорожать».

Отказ национальных банков от золота — это общемировая тенденция, отмечают «Известия». В частности, Банк Канады еще в начале 2016 года избавился от своих золотых запасов.

Наталья Володина
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