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08 февраля 2017
07 февраля 2017
06:04  08 февраля 2017 0

Младшеклассников будут обучать по новым стандартам

Рабочая поездка губернатора Дубровского в Чебаркульский и Уйский районы Челябинской области, класс, школьный урок
Требования к знаниям и умениям школьников по каждому предмету станут более конкретнымиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство образования России намерено изменить Федеральные государственные образовательные стандарты. Основная цель — сделать ФГОС более конкретными, чтобы четко понимать, какими знаниями и навыками по учебным предметам должен обладать ребенок в конце каждого класса.

«Конкретные требования» разрабатываются специалистами с осени 2016 года, и в некоторых вопросах уже достигнуто взаимопонимание.

Так, уже детализированы требования к результатам по русскому языку для младших классов. В стандарты, например, не вошло умение писать фонетическую транскрипцию слова в квадратных скобках. Теперь учебные часы, ранее тратившиеся на фонетику, будут отданы на развитие навыков устной и письменной речи, пишут «Известия».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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