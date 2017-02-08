Младшеклассников будут обучать по новым стандартам

06:04 08 февраля 2017 0

Требования к знаниям и умениям школьников по каждому предмету станут более конкретными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство образования России намерено изменить Федеральные государственные образовательные стандарты. Основная цель — сделать ФГОС более конкретными, чтобы четко понимать, какими знаниями и навыками по учебным предметам должен обладать ребенок в конце каждого класса.

«Конкретные требования» разрабатываются специалистами с осени 2016 года, и в некоторых вопросах уже достигнуто взаимопонимание.

Так, уже детализированы требования к результатам по русскому языку для младших классов. В стандарты, например, не вошло умение писать фонетическую транскрипцию слова в квадратных скобках. Теперь учебные часы, ранее тратившиеся на фонетику, будут отданы на развитие навыков устной и письменной речи, пишут «Известия».