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08 февраля 2017
07 февраля 2017
06:24  08 февраля 2017 0

Трамп разочаровался в своем пресс-секретаре

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Шону Спайсеру не удалось наладить контакт со всеми журналистамиФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Президент США Дональд Трамп остался недоволен результатами работы своего пресс-секретаря Шона Спайсера. Возможно, Спайсер получит напарника для работы со СМИ.

Шон Спайсер являлся одновременно пресс-секретарем и директором по коммуникациям. Это в некотором смысле нарушение традиций, поскольку в Белом доме эти должности обычно занимают разные люди.

В течение первых двух недель работы Спайсеру не удалось наладить контакт со всеми журналистами. Поэтому администрация США готова отдать должность директора по коммуникациям другому специалисту, сообщает «Газета.ру».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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