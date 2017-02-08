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08 февраля 2017
07 февраля 2017
06:42  08 февраля 2017 0

Спецпредставителя ООН по Сирии отправляют в отставку за несоблюдение нейтралитета

Открытая лицензия от 16.12.10.2016. Япония, Сирия, Пальмира, Сирия, maalola
Стеффаном де Мистурой недовольны практически все участники переговорного процессаФото: pixabay.com

Спецпредставитель ООН по Сирии Стеффан де Мистура может отправиться в отставку за несоблюдение нейтралитета. Действующим спецпредставителем недовольны практически все участники переговорного процесса.

Вопрос об отставке Стеффана де Мистуры будет окончательно решен 20 февраля во время межсирийских переговоров в Женеве.

«Стаффан де Мистура не смог проявить себя на этой должности. К тому же сирийский конфликт настолько важен, что генсек должен сам заниматься этой проблемой», — передает Федеральное агентство новостей слова бывшего заместителя Генсека ООН Сергея Орджоникидзе.

Де Мистура нарушал принцип нейтралитета, которому должен был неукоснительно следовать, в интересах администрации президента США Барака Обамы. Об это неоднократно говорили представители сирийского правительства.

Наталья Володина
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