{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,19
Динамика за 2 недели
Евро 63,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 февраля 2017
07 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
09:00  08 февраля 2017 0

Крупнейший производитель оборудования для нефтяников получил прописку в «Богословском»

Открытая лицензия 10.06.2015. Нефть., нефтедобыча
Оборудование для нефтяников будут производить в КраснотурьинскеФото: Paul Lowry/Flickr

Производитель оборудования для нефтегазового сектора, компания «Сибэкс», получила статус резидента «Богословского». Далее компания намерена оформить заявку на статус резидента ТОР «Краснотурьинск».

«Сибэкс» специализируется на производстве оборудования для предприятий крупнейших газо-нефтедобывающих компаний России. В «Богословском» новый резидент будет выпускать запасные части и комплектующие к газоперекачивающим агрегатам, системы выхлопа газоперекачивающих агрегатов, сепараторы масляных паров и другую продукцию для газовой и нефтяной промышленности.

Как отметили в Корпорации развития Среднего Урала, общая стоимость инвестиционного проекта составляет 109 млн рублей. Производство займет площадь в размере 3 га, на нём будет создано около 100 постоянных рабочих мест. К строительным работам на площадке компания планирует приступить в конце 2017 года.

Ранее директор ООО «Сибэкс» Валентин Зарицкий заявлял, что решение о реализации проекта в Краснотурьинске принято по причине удачного географического положения площадки, наличия инфраструктуры индустриального парка и возможности бесплатно подключиться к сетям.

Краснотурьинск расположен на транспортных магистралях, связывающих европейскую часть России с главными нефте- и газодобывабщими регионами страны — Тюменской областью, ХМАО, ЯНАО. Выгодная логистика и близость к рынкам сбыта делает удобным размещение здесь предприятий-поставщиков нефтегазового сектора.

Резидентами индустриального парка «Богословский» (управляющая компания ОАО «Корпорация развития Среднего Урала») на данный момент являются производитель комплектующих для гражданской авиации ООО «Эпсилон» (ГК «Энергия»), «Завод гибких труб „Уралтрубмаш“, завод по переработке и обогащению марганца „Уральской марганцевой компании“ (ГК „Инферком“), производитель медицинских изделий „Алма ‚Медицинские системы‘ и другие.

В КРСУ рассказали, что резиденты территории опережающего развития «Краснотурьинск» получают существенные налоговые льготы и дополнительные возможности в привлечении в проект финансирования со стороны федеральных и региональных институтов.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров