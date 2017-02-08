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08 февраля 2017
07 февраля 2017
07:39  08 февраля 2017 0

Вместо ринга встретятся в суде. Боксеры Поветкин и Уайлдер предъявили друг другу встречные иски

Бокс в Екатеринбург-ЭКСПО. Поветкин vs Дюопа, поветкин александр
Александр Поветкин встречается с соперниками в суде, а не на рингеФото: Антон Басанаев © URA.RU
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Отмена боя Поветкина-Стиверна в Екатеринбурге
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В США начался суд между боксерами Александром Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером. Присяжные занялись рассмотрением встречных исков боксеров.

Американец Уайлдер требует от Поветкина компенсации за бой в размере 5 млн долларов, которые он должен был получить за участие в поединке. Он обвиняет российского спортсмена в употреблении допинга и нарушении условий проведения боя, пишет «Газета.Ru».

Представители российского спортсмена требует от американца выплаты 34,5 млн долларов, что включает компенсацию порчи репутации россиянина путем клеветы, морального ущерба, а также убытков за срыв боя.

Представитель Поветкина Кент Яловитц утверждает, что следы мельдония могут оставаться в организме в течение многих месяцев после его применения. Он заявляет, что Поветкин применял лекарства еще до того, как Всемирное антидопинговое агентство признало препарат запрещенным.

Поединок между Поветкиным и Уайлдером должен был состояться в Москве в мае 2016 года, но был отложен после обнаружения в организме Поветкина запрещенного вещества — мельдония.

Также в декабре 2016 года в Екатеринбурге не состоялся бой российского боксера Поветкина с канадским боксером Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира, по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Отменили его из-за того, что в крови Поветкина обнаружили запрещенное вещество — остарин.

Как пишет «Национальная служба новостей», допинг-проба «Б» Поветкина также оказалась положительной.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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