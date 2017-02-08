ВИЧ-инфицированным россиянам не хватает лекарств

07:56 08 февраля 2017 0

ВИЧ-инфицированным пациентам приходится привыкать к новым лекарствам неделями Фото: Pixabay.com

ВИЧ-положительные россияне жалуются, что из-за нехватки лекарств в медучреждениях им не выдают необходимые препараты или меняют схему лечения без медицинских показаний. Об этом сообщили представители движения «Пациентский контроль», которым поступили жалобы со всех регионов страны.

«Большинству пациентов врачи рекомендовали приобрести препараты самостоятельно», — говорится в отчете «Пациентского контроля», который приводит «Коммерсант». В организации рассказали, что в ряде регионов, например, Москве, Челябинске, Башкирии, Новосибирске и Волгограде и других, пациентам заменили схему лечения не по медицинским показаниям. Проблема состоит в том, что к новым препаратам пациентам нужно привыкать. «Есть пациенты, которые на недели выпадают из нормальной жизни из-за побочных эффектов», — отмечается в отчете.

На заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в соцсфере вице-премьер Ольга Голодец потребовала от Минздрава отчитаться по ситуации с лекарственным обеспечением, писала «Газета.Ru». Проблемы с обеспечением пациентов лекарствами возникли из-за того, что изменяется механизм закупки антиретровирусных препаратов в России (перехода с региональных закупок на централизованную).

Авторы доклада, как пишет «Коммерсант», делают вывод, что чиновники не подготовились к переходному периоду. В Минздраве изданию заявили, что в регионы «было направлено около 2,28 млрд руб. для создания запаса антиретровирусных препаратов на четыре-пять месяцев» для прохождения переходного периода.

Между тем ранее петербургский ученый Андрей Козлов, который ведет свои разработки еще с середины 90-х годов, совместно с сотрудниками Политехнического университета пообещал к 2030 году представить вакцину от ВИЧ. Он мог бы уже закончить проект, если бы не перебои с финансированием. При этом в виде тестового прототипа вакцина существует уже сейчас, отмечает агентство «Народные новости».

Эксперты установили, что заражение ВИЧ происходит от вирусной частицы. Это явление медики обозначили «бутылочным горлышком». Сейчас ученые приступили ко второй фазе клинических испытаний. Медики обещают, что когда лекарство выйдет в продажу, его цена будет сопоставима со стоимостью обычных препаратов.