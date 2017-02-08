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Главные новости Тюменской области
08:36  08 февраля 2017 0

В Тюмени объявлено штормовое предупреждение. Дети должны оставаться дома

Мороз Курган, холод, мороз, утеплились люди
В Тюмени из-за аномальных морозов объявили штормовое предупреждениеФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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В Тюмень пришли аномальные холода, в городе объявлено штормовое предупреждение. Со среды, 8 февраля, до конца недели в южной части региона среднесуточная температура ожидается как минимум на 10 градусов ниже климатической нормы.

Как сообщается на официальном портале городской администрации, тюменский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. 8 февраля в областном центре ожидается переменная облачность, ветер северо-восточный 3 — 8 м/с, температура воздуха ночью минус 32 — минус 34. Днём минус 24 — минус 26. С. В четверг, 9 февраля, пойдет небольшой снег, ветер северо-восточный, северный 5 — 10 м/с, температура ночью 31—33 градуса ниже ноля, днём минус 24 — минус 26. В пятницу продолжит идти снег при северо-западном ветре 6 — 11 м/с, ночью температура воздуха ожидается от 30 до 32 градусов ниже ноля, днём минус 22 — минус 24.

Из-за низкой температуры воздуха занятия для школьников с 1 по 4 класс первой смены вновь отменены. Не учатся также школьники Тобольска: по информации на сайте местного комитета по образованию, актировка объявлена для учащихся с 1 по 9 класс.

Надежда Карташова
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