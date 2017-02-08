08:20 08 февраля 2017 0

Дональд Трамп ежедневно читает о себе фальшивки в прессе Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп уделяет сну не больше 4-5 часов. Каждое утро он читает о себе «фальшивки» американских СМИ.

Последний фрагмент интервью Дональда Трампа вышел на телеканале Fox News во вторник вечером, 7 февраля. «Я работаю долго и много», — сказал президент США, уточнив, что заработаться над документами до полуночи, а может еще больше — для него пустяк, пишет «Федеральное агентство новостей». При этом неважно, во сколько он лег накануне, однако в пять утра следующего дня 70-летний лидер уже на ногах

А этом интервью Трамп снова пожаловался на СМИ, которые, по его мнению, «публикуют откровенные фальшивки».

«Я читаю газеты, смотрю по телевизору, что происходит… Я сразу вычисляю ложь», — приводит слова Трампа ТАСС. Однако американский лидер не смог объяснить жесткую критику в свой адрес. «Возможно, все это от того, что мы располагаемся на разных полюсах», — предположил Дональд Трамп, добавив, что «это просто обратная сторона медали».

По мнению Трампа, со временем решительно настроенные против него американские СМИ изменят резко негативный тон своих публикаций о нем.

Как сообщил «Национальной службе новостей» журналист и американист Михаил Таратута, вряд ли критика прессы способна повлиять на политику Трампа в отношении России. «Я не думаю, что обвинения со стороны прессы окажут какой-то видимый эффект на его намерение нормализовать отношения с Россией. Другой вопрос, что для этого должны созреть обстоятельства — в том смысле, что сегодня Трампу точно не до международных дел», — предположил он.

Ранее в интервью Дональд Трамп признался, что его не покидает ощущение сюрреалистичности происходящего. «Президентский самолет и подобные вещи — это все оставляет впечатление сюрреалистичности в определенном смысле. Однако надо это преодолевать, потому что впереди много работы. Ради создания новых рабочих мест или из-за стран, питающих к нам ненависть, все это надо преодолевать», — пояснил Трамп, его цитировала «Газета.Ru».