Автора документа о лженаучности гомеопатии уволили из Минздрава

08:39 08 февраля 2017 0

За разоблачение гомеопатии сотрудник Минздрава уволен с работы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Соавтор меморандума о лженаучности гомеопатии, сотрудник отделения экономики и ресурсного обеспечения здравоохранения НИИ Минздрава Денис Рощин сообщил, что его уволили за работу над документом. Приказ об увольнении ему отправили электронной почтой.

В расторжении договора указано, что сотрудник сам подал заявление об увольнении, однако Рощин заявляет, что не собирался уходить с работы и никаких документов о своем увольнении он не подписывал, сообщает портал «Медиазона». Рощин также уточнил, что ему позвонили из отдела кадров и заявили, что он уволен из-за участия в подготовке меморандума. По мнению Рощина, за решением о его увольнении стоит «гомеопатическое лобби».

«Не думаю, что дело в меморандуме. Все же в его создании принимало участие очень много людей — поэтому повесить все на одного кажется мне не очень логичным», — предположил руководитель комиссии РАН по борьбе с лженаукой Евгений Александров.

6 февраля комиссия РАН выпустила меморандум «О лженаучности гомеопатии», в котором советовала Минздраву и врачам отказаться от применения гомеопатических средств и указывать на упаковках, что эти препараты неэффективны.

Инициативу ученых поддержала Федеральная антимонопольная служба, пишет «Газета.Ru».

Глава Минздрава Вероника Скворцова поручила создать рабочую группу, которая должна определить возможность применения в России гомеопатических методов лечения. Так министр отреагировал на публикацию комиссией РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований меморандума «О лженаучности гомеопатии». По словам директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олега Салагая, в рабочую группу «войдут представители Российской академии наук, ведущих медицинских учреждений страны, а также специалисты в области гомеопатии», пишет «Национальная служба новостей».

Как уточнил в беседе в «Федеральным агентством новостей» депутат Госдумы Геннадий Онищенко, меморандум комиссии носит лишь рекомендательный характер. «Само по себе такое мнение полезно: это не значит, что Минздрав тут же кинется запрещать гомеопатию — кроме тех случаев, когда доказан отрицательный с точки зрения науки эффект. Но ведь в докладе отрицательность выводится через мнение, что люди из-за гомеопатии не обращаются к официальной медицине, лечат себя, а потом запускают здоровье. Но это такое бытовое, а не научное объяснение. Вред пока доказать не удалось, иначе можно было уже сейчас вводить для производителей уголовную ответственность. Но ученые делают выводы с точки зрения строгой науки», — пояснил парламентарий.