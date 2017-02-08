{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,19
Динамика за 2 недели
Евро 63,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 февраля 2017
07 февраля 2017
09:04  08 февраля 2017 0

Дело губернатора Хорошавина передано в суд. Следствие подбило все его взятки

Суд Цыбко Константин Озёрск Челябинск, дело, суд
Уголовное дело губернатора Александра Хорошавина передано в судФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генпрокуратурой передано в суд уголовное дело экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и трех его подельников — заместителей, которые обвиняются в получении взяток на сумму 522 млн рублей.

СКР удалось установить 10 преступных эпизодов в отношении группы, в которую, помимо Хорошавина, входили его заместитель Сергей Карепкин, советник Андрей Икрамов, а также региональный министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов. Им предъявлено обвинение по ст. 290 и 174.1 УК РФ, сообщает «Коммерсант». По версии следствия, за шесть лет обвиняемые получили крупные суммы от восьми бизнесменов, работавших в самых различных сферах — рыболовстве, сельском хозяйстве, транспортном обеспечении и строительстве.

5,6 млн долларов команде Хорошавина передал бизнесмен Николай Кран, компания которого строила четвертый энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Также взятку в 85 млн рублей губернаторская команда получила от коммерсанта, который в рамках полученного госконтракта занимался строительством дорог на Сахалине. Это составляло 6% от всей суммы контракта.

Бизнесмен, строивший школу в Южно-Сахалинске, вынужден был заплатить Хорошавину 10% от выделенных ему из бюджета средств.

«После получения взяток часть из них, на сумму свыше 77 млн руб., Хорошавин легализовал путем зачисления на банковские карты и проведения операций по приобретению валюты», — заявил изданию официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Неоформленное и незадекларированное имущество Хорошавина, в том числе четыре квартиры на 240 млн рублей, шесть авто на 42,3 млн рублей и земельные участки на 700 млн рублей, были арестованы и обращены в доход государства.

Суд над группой Хорошавина будет проходить в Южно-Сахалинске.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров