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Главные новости Челябинской области
09:05  08 февраля 2017 0

Челябинцам из-за мороза запретили выпускать детей из дома

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В Челябинске отменили уроки в школах из-за морозаФото: depositphotos.com © URA.RU
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Урал и Сибирь во власти морозов
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В школах Челябинска отменены уроки для учеников с первого по седьмой класс обеих смен. Такое решение принято из-за наступивших морозов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе администрации города.

Рано утром температура опустилась до минус 28-30 градусов в разных районах. Днем столбик термометра поднимется до минус 19-21.

Такую же погоду синоптики Челябгидрометцентра ждут и в четверг, 9 февраля. А на пятницу, 10 февраля, прогнозируют еще большее похолодание — до минус 31-33 градусов ночью.

Сергей Леонов
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