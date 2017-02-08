09:32 08 февраля 2017 0

Мужчина в соцсетях знакомился с детьми Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени задержан 31-летний горожанин, которого подозревают в педофилии. Стражи порядка полагают, что негодяй соблазнял местных школьниц, которых находил в соцсетях. Как сообщили в УМВД по Тюменской области, мужчина уже сознался и сейчас дает признательные показания.

Тюменца вычислили полицейские-оперативники отдела «К» и сотрудники СУ СКР по области. Следователи полагают, что 31-летний горожанин в соцсетях находил 13-15 летних девочек, знакомился с ними и отправлял школьницам свои весьма откровенные снимки. В ответ же просил поделиться своими такими же фотографиями. Кроме того, мужчина предлагал девочкам встретиться и заняться сексом.

Педофила обнаружили полицейские во время оперативной работы. Они сумели выяснить личность мужчины и задержать его. Сейчас, отметили в пресс-службе областного полицейского главка, тюменец дает признательные показания. Ему инкриминируют совершение развратных и насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Видео: УМВД по Тюменской области, Фейсбук

Сейчас фигурант уголовного дела находится в СИЗО — суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.