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08 февраля 2017
07 февраля 2017
09:16  08 февраля 2017 0

В Приморье жестоко избит журналист. Губернатор взял дело под личный контроль

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, борьба, удар, кулак, насилие, сила
Журналиста избили из-за профессиональной деятельностиФото: pixabay.com

В Приморском крае жестоко избили шеф-редактора Дальневосточной редакции агентства Regnum Алексея Иванова. Губернатор региона Владимир Миклушевский взял расследование дела под личный контроль, сообщается на сайте краевой администрации.

Алексей Иванов был обнаружен вечером 6 февраля возле одного из домов в Дальнегорске. Его госпитализировали в районную больницу с тяжелыми травмами. По словам супруги журналиста, в результате избиения он получил черепно-мозговую травму. Когда его выпишут из больницы, неизвестно, сообщает телеканал «360».

Возбуждено уголовное дело, полиция ищет нападавших и выясняет обстоятельства. Сам Алексей Иванов связывает нападение на него с профессиональной деятельностью.

Расследование дело взял под личный контроль глава региона Владимир Миклушевский. В своем заявлении он указывает, что виновные в нападении должны понести наказание по всей строгости закона. «Никто не может воспрепятствовать профессиональной деятельности журналистов, тем более криминальными методами», — отметил губернатор.

В УМВД РФ по Приморью сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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