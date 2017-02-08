09:26 08 февраля 2017 0

Должность директора департамента экономики региона вакантна Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Директор департамента экономики Тюменской области ушел в отставку. Марина Кузнецова оставила свою должность. Отставку подтвердили в профильном департаменте. Марина Кузнецова вышла на пенсию после того, как в сентябре прошлого года отпраздновала 55-летний юбилей.

В настоящее время временно департамент экономики возглавляет замдиректора Татьяна Южакова. Должность руководителя пока вакантна.

В органах власти Тюменской области в качестве экономиста Марина Анатольевна проработала 30 лет. В разное время она возглавляла отдел ценообразования и управление по политике цен департамента экономики региона.

В должности директора департамента экономики координировала вопросы социально-экономического развития Тюменской области.