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Главные новости Тюменской области
09:26  08 февраля 2017 0

Директор департамента экономики Тюменской области ушел в отставку

Герб на здании правительства области. Тюмень, герб тюменской области
Должность директора департамента экономики региона вакантнаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Директор департамента экономики Тюменской области ушел в отставку. Марина Кузнецова оставила свою должность. Отставку подтвердили в профильном департаменте. Марина Кузнецова вышла на пенсию после того, как в сентябре прошлого года отпраздновала 55-летний юбилей.

В настоящее время временно департамент экономики возглавляет замдиректора Татьяна Южакова. Должность руководителя пока вакантна.

В органах власти Тюменской области в качестве экономиста Марина Анатольевна проработала 30 лет. В разное время она возглавляла отдел ценообразования и управление по политике цен департамента экономики региона.

В должности директора департамента экономики координировала вопросы социально-экономического развития Тюменской области.

Владимир Балтунов
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