09:41 08 февраля 2017 0

Принципы свободы слова в Интернете больше не распространяются на чиновников в Югре Фото: Артем Ковтун © URA.RU

Власти Мегиона, расположенного в ХМАО-Югре, обязали всех муниципальных служащих, а также кандидатов на должности чиновников раскрыть информацию о наличии у них страничек в социальных сетях и на других аффилированных интернет-ресурсах. Соискателям предлагается сообщать о своей публичной деятельности за три последних года непосредственно перед трудоустройством, тогда как действующие служащие обязаны отчитаться об аккаунтах не позднее 1 апреля 2017 года. Копия соответствующего внутреннего документа администрации находится в распоряжении «URA.RU».

Согласно документам мегионской мэрии, в муниципалитете также разработана специальная форма для отчета чиновников.

Глава муниципалитета Олег Дейнека в разговоре с агентством сообщил, что служащие в своей работе должны придерживаться принципов этики, однако опроверг сведения, что администрация Мегиона уже использует утвержденную для отчета форму. «Конкретной формы у нас еще нет. Мы пока обсуждаем, как это все должно выглядеть. Работаем над этим вопросом», — комментирует собеседник.

Ранее, как уже сообщало «URA.RU», Олег Дейнека запретил подчиненным комментировать в социальных сетях свою работу, а также деятельность мэрии в общем. «Муниципальным служащим администрации города Мегиона не допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности администрации города Мегиона, главы города Мегиона, если это не входит в их должностные обязанности», — было сказано в распоряжении за подписью градоначальника. Также мэр поручил управлению информационной политики докладывать ему лично при обнаружении в социальных сетях комментариев муниципальных служащих.

Согласно решению Государственной Думы, с 1 января 2017 года российские чиновники обязаны информировать своих работодателей о личной активности в социальных сетях. В Министерстве труда объясняют данную инициативу обеспечением соблюдения гражданскими служащими правил профессиональной этики. В российском кабмине не считают новые нормы репрессиями, утверждая, что государственные и муниципальные служащие должны осознавать последствия своих публичных высказываний.