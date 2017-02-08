{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,19
Динамика за 2 недели
Евро 63,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 февраля 2017
07 февраля 2017
09:37  08 февраля 2017 0

Генпрокурор Украины неправильно посчитал взятку. Соцсети потешаются над недоучкой

Юрий Луценко не умеет считать деньгиФото:Facebook Юрий Луценко

Пользователи соцсетей высмеяли генпрокурора Украины Юрия Луценко, который не смог пересчитать изъятую у начальника департамента госуслуг в Волынской области взятку. Луценко насчитал всего 1,5 тысяч долларов, когда как пользователи соцсетей насчитали не менее 2,7 тысяч долларов.

Луценко в Facebook выложил фотографию изъятых купюр, сообщив что их общая сумма составляет 1,5 тысячи долларов. «Вы говорите? Поймали на взятке в 1,5 тысячи. Я насчитал только долларов 2,7 тысячи. А разницу вы куда денете?» — обратился к Луценко один из комментаторов поста.

Тут же арифметические способности генпрокурора породили волну фотожаб в социальных сетях.

«Я же вам не министр финансов, чтобы доллары уметь считать», — приписали ему фразу на одной из них. «Интересный факт: у Луценко нет юридического образования. Интересный факт номер два: математического, кажется, тоже», — гласит подпись к другой картинке.

Как напоминает «Лента.ру», Луценко стал генпрокурором Украины 12 мая 2016 года. Он не имеет юридического образования, и для его назначения Рада приняла специальный закон, упрощающий требования к претендентам на пост генпрокурора.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы обнаружили в доме заместителя генпрокурора Рената Кузьмина в числе прочих ценностей лопату из золота. Как пишет «Газета.Ru», изделие выполнено в размерах, аналогичных обычным огородным лопатам. Кроме того, в доме были обнаружены и другие драгоценности. Генеральная прокуратура подозревает Кузьмина в незаконном задержании бывшего главы МВД Украины, а ныне генпрокурора страны Юрия Луценко.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров