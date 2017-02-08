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09:54  08 февраля 2017 0

На Ямале загорелся автобус с пассажирами

Ханымей-Муравленко, 4 сентября,рабочая поездка Кобылкина, автобус, паз
В Салехарде из-за замыкания загорелся автобус с пассажирамиФото: Андрей Загумённов © URA.RU (из архива)

В Салехарде утром в среду, 8 февраля, загорелся автобус с пассажирами. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе управления МЧС Ямала, никто не пострадал. Огонь удалось потушить до приезда спасателей.

«В 08:17 поступило сообщение о коротком замыкании в автобусе марки ПАЗ. Замыкание, по предварительным данным, произошло в двигательном отсеке. В салоне в момент ЧП находились 12 человек», — сказали в ведомстве.

Юлия Фролова
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