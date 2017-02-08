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Главные новости Курганской области
10:03  08 февраля 2017 0

В Зауралье легковушка влетела под КамАЗ, все пассажиры погибли. ФОТО

ДТП. Аварии. Челябинск., номер, дтп, авария
Водитель выехал на встречкуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крупное ДТП произошло в Зауралье во втрник, 7 февраля, на 25-м километре автодороги Варгаши — Мостовское — Крутихинское. Водитель на автомобиле «Форд Фокус» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем КамАЗ. Все находившиеся в машине погибли.

Авария произошла около полудня. По предварительным данным, водитель «Форда» планировал обогнать впереди идущий автомобиль. Кроме водителя, в легковушке находилось трое пассажиров — две женщины и мужчина.

На место ДТП выехали ответственные сотрудники УГИБДД и руководство территориальных отделов внутренних дел, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

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Все находившиеся в машине погибли Фото: пресс-служба УГИБДД по Курганской области

Татьяна Жаткина
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