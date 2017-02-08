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10:29  08 февраля 2017 2

Ямал продал Китаю оленьи рога на миллион долларов

Ханты. Сургутский район, оленьи рога
Сергей Урамаев пояснил, что запрет на торговлю из-за сибирской язвы коснулся только пантов с кровью и не затронул сухие рогаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В прошедшем году Ямал заработал 1 млн долларов на поставках оленьих рогов в Китай. Рога собирались и поставлялись представителями малого и среднего бизнеса из Тазовского района, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя директора департамента международных и внешнеэкономических связей Сергея Урамаева.

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«В КНР из рогов делают пищевые добавки, используют в национальной фармацевтике. Власти Ямала помогают решать таможенные вопросы и проблемы логистики. Китайские инвесторы заинтересованы в развитии такого сотрудничества, делают авансовые платежи и хотят продолжать поставки», — уточнил Урамаев.

Добавим, что в прошлом году в ЯНАО была запрещена заготовка оленьих пантов из-за вспышки сибирской язвы. Но чиновник пояснил, что «была запрещена продажа пантов — рогов оленей, насыщенных кровью. А вот продажа сухих рогов разрешена».

В конце прошлого года ямальские политики и ученые озаботились черным рынком оленьих рогов, который стремительно развивается. Высказывались мнения, что продавать панты оленеводам гораздо выгоднее, нежели сдавать мясо, что и способствовало значительному росту поголовья. Было решено легализовать эту отрасль и взять под контроль.

Вячеслав Егоров
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