{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,19
Динамика за 2 недели
Евро 63,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 февраля 2017
07 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
10:32  08 февраля 2017 1

Назначен судья по делу о хищении земель Новикова

Заседание по мере пресечения Александру Новикову. ПЕРЕЗАЛИТО. Екатеринбург, новиков александр
Судья пока находится в отпускеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело барда Новикова
все новости сюжета

Назначен судья, который будет вести дело о хищении 400 гектаров земли, принадлежащей барду Александру Новикову. Об этом «URA.RU» сообщили в Сысертском районном суде. Рассматривать дело будет судья Ирина Шадрина.

Однако дата первого заседания по делу пока не определена. «Судья Шадрина до 13 февраля находится отпуске, дата заседания будет определена после того, как она выйдет», — пояснили агентству в суде.

Судья Шадрина уже рассматривала громкие уголовные дела: так, в конце 2016 она отправила за решетку банду вымогателей из Арамили, которые, переодевшись в полицейских, устроили «обыск» в квартире своих жертв и пытались подкинуть им под видом наркотика толченый сахар. По приговору суда все они получили реальные сроки.

Напомним, обвиняемыми по делу о хищении земель Новикова являются бывшая помощника Александра Новикова и его компаньона Михаила Шилиманова Лариса Ассонова, руководитель овощебазы №4, экс-координатор отделения ЛДПР в Екатеринбурге Иван Обухов и Виктор Новиков (однофамилец певца). По оценке, имеющейся в материалах дела, стоимость украденных земель составляет более 88 миллионов рублей (сам Новиков называл цифру в 300 миллионов).

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров