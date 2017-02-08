Назначен судья по делу о хищении земель Новикова

10:32 08 февраля 2017 1

Судья пока находится в отпуске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Назначен судья, который будет вести дело о хищении 400 гектаров земли, принадлежащей барду Александру Новикову. Об этом «URA.RU» сообщили в Сысертском районном суде. Рассматривать дело будет судья Ирина Шадрина.

Однако дата первого заседания по делу пока не определена. «Судья Шадрина до 13 февраля находится отпуске, дата заседания будет определена после того, как она выйдет», — пояснили агентству в суде.

Судья Шадрина уже рассматривала громкие уголовные дела: так, в конце 2016 она отправила за решетку банду вымогателей из Арамили, которые, переодевшись в полицейских, устроили «обыск» в квартире своих жертв и пытались подкинуть им под видом наркотика толченый сахар. По приговору суда все они получили реальные сроки.

Напомним, обвиняемыми по делу о хищении земель Новикова являются бывшая помощника Александра Новикова и его компаньона Михаила Шилиманова Лариса Ассонова, руководитель овощебазы №4, экс-координатор отделения ЛДПР в Екатеринбурге Иван Обухов и Виктор Новиков (однофамилец певца). По оценке, имеющейся в материалах дела, стоимость украденных земель составляет более 88 миллионов рублей (сам Новиков называл цифру в 300 миллионов).