Диссертацию нового губернатора Пермского края проверили на плагиат

10:33 08 февраля 2017 1

"Диссернет" не нашел криминала в кандидатской Максима Решетникова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Диссернет» проверил кандидатскую и. о. губернатора Пермского края Максима Решетникова. Оказалось, что плагиата в ней нет.

Максим Решетников — кандидат экономических наук. В 2003 году в Пермском университете он защитил диссертацию на тему «Управление экономикой региона на основе финансовых потоков: принципы и модели. На примере Пермской области». «Диссернет» проверил работу на плагиат. «Никакого криминала не обнаружили», — написала на своей страничке представительница организации Александра Семенова.

В понедельник, 6 февраля, губернатор Пермского края Виктор Басаргин сообщил о своей отставке. В тот же день президент РФ Владимир Путин назначил министра правительства Москвы Макисма Решетникова и. о. главы Прикамья. Во вторник, 8 февраля, новый руководитель региона приступил к работе.