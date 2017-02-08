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08 февраля 2017
07 февраля 2017
06 февраля 2017
10:33  08 февраля 2017 1

Диссертацию нового губернатора Пермского края проверили на плагиат

Новый ио губернатора. Пермь
"Диссернет" не нашел криминала в кандидатской Максима РешетниковаФото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Диссернет» проверил кандидатскую и. о. губернатора Пермского края Максима Решетникова. Оказалось, что плагиата в ней нет.

Максим Решетников — кандидат экономических наук. В 2003 году в Пермском университете он защитил диссертацию на тему «Управление экономикой региона на основе финансовых потоков: принципы и модели. На примере Пермской области». «Диссернет» проверил работу на плагиат. «Никакого криминала не обнаружили», — написала на своей страничке представительница организации Александра Семенова.

В понедельник, 6 февраля, губернатор Пермского края Виктор Басаргин сообщил о своей отставке. В тот же день президент РФ Владимир Путин назначил министра правительства Москвы Макисма Решетникова и. о. главы Прикамья. Во вторник, 8 февраля, новый руководитель региона приступил к работе.

Анна Белкина
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