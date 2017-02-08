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08 февраля 2017
10:36  08 февраля 2017 0

Беременная Ирина Шейк кардинально изменила внешность. ФОТО

Не всем понравилась Ирина Шейк в образе блондинкиФото: Instagram Ирина Шейк

Ожидающая первенца Ирина Шейк продемонстрировала поклонникам свой новый образ. В новой фотосессии она неожиданно для всех предстала блондинкой.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ирина Шейк опубликовала фотографию, на которой запечатлена со светлыми волосами. Супер-модель рекламирует на этом снимке мобильный телефон, но внимание подписчиков привлекает вовсе не новый гаджет, а атласный черный бюстгальтер девушки и цвет волос, причем волосы на парик явно «не тянут».

«Блондинка??? Красиво… Шикарно смотрится блонд… Ты прекрасна, но старый цвет волос был лучше… Зачем? Смени обратно… «Ты здорово смотришься с новым цветом!» — высказали свое мнение подписчики.

Информация о том, что Ирина Шейк ждет ребенка, появилась после того, как российская модель прошлась в белье по подиуму на шоу Victoria’s Secret, напоминает портал «Дни.ру». Несмотря на старательно спрятанную в пеньюар фигуру, Ирине не удалось скрыть сильно округлившийся живот.

СМИ называют отцом ребенка Шейк известного голливудского актера Брэдли Купера.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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