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11:49  08 февраля 2017 0

В Югре накажут высокопоставленную чиновницу, назвавшую горожан свиньями

АГРО 2016 выставка Челябинск, свинья, поросенок
"Свинская история" получила продолжение - в мэрии накажут высокопоставленную чиновницуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Югорске закончилась проверка в отношении начальника управления информационной политики Гузэли Аристовой. Об этом «URA.RU» сообщили депутат гордумы Антон Пантин.

Депутат получил ответ из администрации города. По словам Пантина, чиновники исследовали комментарии под опубликованными ранее словами Аристовой и выявили различное восприятие высказывания. Тем не менее установлено нарушение рекомендательных норм кодекса этики муниципального служащего, в связи с чем руководитель управления информполитики будет привлечен к ответственности в соответствии с положениями ТК РФ.

Гузэль Аристова, комментируя «URA.RU» проблемы с вывозом мусора с городских улиц, заявила, напомним, что проблема имеет объективные причины. «А вообще вам стоит обратиться к людям, которые сами складируют мусор вместо того, чтоб относить его на специальные контейнерные площадки. Люди сами ведут себя как свиньи», — заявила тогда агентству Гузэль Аристова. В ситуацию вмешался первый вице-губернатор Алексей Шипилов, который заявил, что подобная «профессиональная грубость» равнозначна взяточничеству, и потребовал провести проверку.

Депутат Антон Пантин отметил, что в ответе администрации нет указания, какие именно штрафные санкции будут наложены на чиновницу. «Дополнительно направлю обращение в Югорскую межрайонную прокуратуру с просьбой дать юридическую оценку действиям чиновника, готовящего ответ, раскрытый не в полной мере. Если под наказанием подразумевается выговор „для вида“, то что мешает работодателю отменить его через месяц, когда стихнет ажиотаж?! Ничего не мешает», — заявил Пантин.

Оперативно получить комментарий в мэрии Югорска пока не удалось — Гузэль Аристова отказалась отвечать на вопросы корреспондента агентства по телефону. На имя главы Югорска Раиса Салахова направлен официальный запрос.

Антон Степыгин
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