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08 февраля 2017
10:40  08 февраля 2017 0

Американские сенаторы хотят ужесточить процедуру снятия санкций с России

Клипарт, трамп дональд
Конгресс США связывает Дональду Трампу рукиФото: depositphotos.com © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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Сенаторы конгресса США разработали законопроект, который ужесточает процедуру снятия санкций с России американской администрацией. Проект документа, как сообщает телеканал CNN, сенаторы планируют представить коллегам в среду, 8 февраля.

Инициаторами законопроекта называют сенатора от республиканской партии Линдси Грэма и выдвиженца от демократической партии Бена Кардина. Их проект поддержали коллеги Джон Маккейн, Марко Рубио, Клэр Маккэскилл и Шеррод Браун. В проекте документа указывается, что Белому дому придется подробно разъяснить причины снятия антироссийских санкций, если он примет такое решение. После этого в течение 120 дней конгресс может проголосовать против подобных мер, пишет «Газета.Ru».

Как ранее выразил свое мнение «Национальной службе новостей» редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов, сенаторы попытаются объявить президенту импичмент. По мнению эксперта, оппоненты Трампа будут пытаться доказать, что «президент, судя по российской теме, не в состоянии защитить Америку».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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