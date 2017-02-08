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10:59  08 февраля 2017 0

Главным кандидатом на выборах в Пуровском районе стал коммунальщик

Александр Сирицен выбран единороссами для выдвижения на пост главы Пурпефото - пресс-служба администрации Пуровского района

В Пурпе выбрали главного кандидата на пост главы поселка. По итогам праймериз «Единой России» наибольшее число голосов набрал руководитель местного филиала «Ямалкоммунэнерго» Александр Сирицен. Это значит, что его партия поддержит в качестве выдвиженца. Г-н Сирицен назвал в качестве приоритета в своей работе развитие ЖКХ рассказали в пресс-службе администрации Пуровского района.

Напомним, также в праймериз участвовали предприниматель Алина Дъякова, руководитель ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», депутат Тарко-Сале Сергей Горяев.

Согласно официальной справке Александр Сирицен пришел в МУП «Пуровские коммунальные системы» в 2004 году молодым специалистом сразу после окончания Алтайского государственного технического университета.

Выборы главы поселка пройдут 23 апреля.

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фото — пресс-служба администрации Пуровского района

Юлия Фролова
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