Главным кандидатом на выборах в Пуровском районе стал коммунальщик

10:59 08 февраля 2017 0

Александр Сирицен выбран единороссами для выдвижения на пост главы Пурпе фото - пресс-служба администрации Пуровского района

В Пурпе выбрали главного кандидата на пост главы поселка. По итогам праймериз «Единой России» наибольшее число голосов набрал руководитель местного филиала «Ямалкоммунэнерго» Александр Сирицен. Это значит, что его партия поддержит в качестве выдвиженца. Г-н Сирицен назвал в качестве приоритета в своей работе развитие ЖКХ рассказали в пресс-службе администрации Пуровского района.

Напомним, также в праймериз участвовали предприниматель Алина Дъякова, руководитель ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», депутат Тарко-Сале Сергей Горяев.

Согласно официальной справке Александр Сирицен пришел в МУП «Пуровские коммунальные системы» в 2004 году молодым специалистом сразу после окончания Алтайского государственного технического университета.

Выборы главы поселка пройдут 23 апреля.