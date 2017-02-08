11:25 08 февраля 2017 0

После появления скандальной надписи торговую точку поспешили демонтировать Фото: паблик «ЖК Александровский», «ВК»

В Челябинске демонтировали скандальную торговую точку, известную в соцсетях как киоск «Тефтелев и Барышев» (мэр города и депутат Госдумы — прим. ред.). Под покровом ночи павильон, «украшенный» соответствующей надписью, подняли автокраном, поставили на платформу и вывезли с территории жилого комплекса «Александровский». Местные жители, долго боровшиеся за ликвидацию киоска, зафиксировали событие на множестве фотографий.

СМИ и соцсети появление множества подобных киосков в Челябинске связывают с ООО «Метар-маркет», имеющим отношение к депутату Госдумы Андрею Барышеву. Компанию возглавляет Дмитрий Аболенцев, управляющий также и другими активами парламентария. Также «Метар-маркет» связан с депутатом гордумы от Курчатовского района Сергеем Селещуком и сыном экс-главы Калининского района Петра Дементьева — Евгением Дементьевым. По мнению челябинцев, подобную активность «Метар-маркет» не мог бы развить без доброжелательного отношения со стороны мэрии города.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев, в свою очередь, приветствовал ликвидацию торговой точки «имени себя». «Мы за то, чтобы в микрорайонах города имелись удобные мини-ярмарки, где жители могли бы покупать фрукты и овощи. Отвечает за это управление торговли и вице-мэр по экономике Елена Мурзина. Но это не означает, что на газонах и в подобных местах могут появляться подобные торговые безобразия — все должно делаться с учетом интересов мнения горожан. В этом плане многое зависит от позиции управляющих компаний и районных администраций, которым даны все необходимые полномочия. В данном случае глава Курчатовского района Петр Антипов их использовал», — заявил корреспонденту «URA.RU» градоначальник.

1/2 Кисок исчез так же, как и появился — под покровом ночи Фото: паблик «ЖК Александровский», «ВК»

Скандал в «Александровском» вспыхнул, когда 24 января на газоне, раздавив декоративный кустарник, возник киоск «Фрукты-Овощи». Жителям и представителям управляющей компании, забросавшим запросами администрацию района и города, власти отвечали, что владельцы ларька им неизвестны. Дополнительно ситуацию обострило то обстоятельство, что кисок был установлен на придомовой — то есть принадлежащей жильцам на праве совместной собственности — территории. Когда на фасаде скандального ларька появилась надпись «Тефтелев и Барышев — уберите свой киоск с газона!» и фото начали расходиться с соответствующими комментариями по соцсетям, киоск был оперативно демонтирован.