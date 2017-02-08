{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,19
Динамика за 2 недели
Евро 63,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 февраля 2017
07 февраля 2017
06 февраля 2017
Главные новости Челябинской области
11:04  08 февраля 2017 0

Нового хозяина «челябинской Рублевки» уже хотят уволить. Дело в суде

Дубровский в детском саду в Полетаево. Сосновский район. Челябинск, дубровский борис, ваганов евгений
Областные власти не видят нарушений в победе Ваганова (справа) на выборах главы Сосновского районаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Конкурсы на глав в Челябинской области
все новости сюжета

Депутат Рощинского сельского поселения Татьяна Дегтярева подала в суд на решение конкурсной комиссии по выбору главы Сосновского района, отказавшей ей и выдвинувшей на должность других кандидатов. По мнению парламентария, ее незаконно исключили из числа претендентов на пост руководителя пригородного для Челябинска муниципалитета, сообщила она корреспонденту «URA.RU».

В исковом заявлении говорится, что Дегтярева удовлетворяла всем требованиям конкурса. Однако получила письменное уведомление о том, что ее кандидатура не прошла процедуру. По мнению заявителя, в решении конкурсной комиссии нет мотивированного обоснования отказа. Кроме того, Дегтярева усмотрела и другие формальные нарушения, например, отсутствие оценочных критериев отбора кандидатов. Она требует отменить решение конкурсной комиссии в части отказа признавать ее кандидатуру победителем конкурса.

В правительстве Челябинской области «URA.RU» сообщили, что в курсе ситуации. Однако считают, что конкурс прошел строго в рамках установленной процедуры, без нарушений. Поэтому оснований для отмены результатов конкурса не видят.

Долгое время прилегающий к столице области район, прозванный «челябинской Рублевкой», был источником разнообразных коррупционных скандалов. В конце 2016 года главой муниципалитета стал Евгений Ваганов, являющийся креатурой областных властей. В правительстве региона в этой связи рассчитывают на существенное оздоровление ситуации в районе. С выборов в последний момент снялся влиятельный местный депутат-бизнесмен Игорь Азархин. После избрания Ваганова он получил пост первого заместителя главы района.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров