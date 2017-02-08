11:04 08 февраля 2017 0

Областные власти не видят нарушений в победе Ваганова (справа) на выборах главы Сосновского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Рощинского сельского поселения Татьяна Дегтярева подала в суд на решение конкурсной комиссии по выбору главы Сосновского района, отказавшей ей и выдвинувшей на должность других кандидатов. По мнению парламентария, ее незаконно исключили из числа претендентов на пост руководителя пригородного для Челябинска муниципалитета, сообщила она корреспонденту «URA.RU».

В исковом заявлении говорится, что Дегтярева удовлетворяла всем требованиям конкурса. Однако получила письменное уведомление о том, что ее кандидатура не прошла процедуру. По мнению заявителя, в решении конкурсной комиссии нет мотивированного обоснования отказа. Кроме того, Дегтярева усмотрела и другие формальные нарушения, например, отсутствие оценочных критериев отбора кандидатов. Она требует отменить решение конкурсной комиссии в части отказа признавать ее кандидатуру победителем конкурса.

В правительстве Челябинской области «URA.RU» сообщили, что в курсе ситуации. Однако считают, что конкурс прошел строго в рамках установленной процедуры, без нарушений. Поэтому оснований для отмены результатов конкурса не видят.

Долгое время прилегающий к столице области район, прозванный «челябинской Рублевкой», был источником разнообразных коррупционных скандалов. В конце 2016 года главой муниципалитета стал Евгений Ваганов, являющийся креатурой областных властей. В правительстве региона в этой связи рассчитывают на существенное оздоровление ситуации в районе. С выборов в последний момент снялся влиятельный местный депутат-бизнесмен Игорь Азархин. После избрания Ваганова он получил пост первого заместителя главы района.