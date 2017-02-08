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08 февраля 2017
07 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
11:20  08 февраля 2017 0

ОТВ поборется за бесплатную «кнопку» с заклятым врагом и телеканалом друга Якоба

Экскурсия на ОТВ. Екатеринбург, областное телевидение, телеканал отв
ОТВ считается главным фаворитом, но конкурс может выиграть любой участникФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Сразу три свердловских телеканала борются за право пользования «обязательной и общедоступной» «кнопкой» субъекта РФ. Как стало известно «URA.RU», в качестве основного «фаворита» конкурса, который состоится сегодня в полдень в Москве, примет участие «Общественное телевидение» (ОТВ). Его руководство в преддверии старта конкурса пока от комментариев отказывается.

Конкуренцию главному областному телевидению составит канал «Крик-ТВ», с которым у ОТВ в последнее время крайне напряженные отношения. Два года назад телеканал Евгения Губко (его совладельцем также называют бизнесмена Виталия Кочеткова) претендовал на то, чтобы перехватить у ОТВ право на освещение деятельности органов государственной власти. В ответ на это областные телевизионщики планировали подать в суд. «Все технические аспекты нашего телеканала соответствуют требованиям конкурса, а потому у нас большая уверенность в победе», — кратко пояснил «URA.RU» Евгений Губко.

Еще одним участником конкурса станет самый молодой из каналов Екатеринбурга — «Министерство идей». Он был создан в 2015 году гендиректором «Завода ЭМА» Андреем Калетиным — другом главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба. «Министерство идей» — это уникальный проект, включающий в себя федеральный телевизионный канал, стартап и грант-площадку, а также видеопроизводственную студию и коммерческие онлайн-курсы», — говорится в описании канала, потоковое вещание которого сегодня почему-то недоступно. Андрей Александрович оказался недоступен для журналиста агентства.

Для голосования за ресурс, который воспользуется «кнопкой» и получит статус обязательного кабельного телеканала, в Москву по приглашению уральского Роскомнадзора накануне улетели представители свердловской власти — в том числе директор департамента информполитики губернатора Александр Иванов и советник председателя Заксобрания Елена Воронова. Федеральная комиссия, впрочем, сделает свой собственный вывод на основании представленной телеканалами документации и исполнения ими требований конкурса.

Антон Ольшанников
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