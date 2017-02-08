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08 февраля 2017
11:07  08 февраля 2017 1

У козла Тимура родился сын

Пресс-тур на Козью ферму. Деревня Корзуновская, Свердловская область, козлята
Коза Меркель принесла потомство (архивный снимок)Фото: Анна Майорова © URA.RU

Коза Меркель, выигравшая конкурс невест для козла Тимура, принесла потомство. В Приморском сафари-парке появился на свет маленький козленок.

Как рассказал директор парка Дмитрий Мезенцев, у козы Меркель появился на свет козленок-мальчик, пишет «Газета.Ru». «Он растет, пока имя ему не дали — пусть хозяин сам назовет его», — сказал Мезенцев.

В данный момент ведется подготовка документов для того, чтобы отправить Меркель с козленком домой. Напомним, до того, как Меркель стала невестой козла Тимура, она жила в Московской области.

Конкурс на лучшую подругу для козла Тимура проходил весной прошлого года. Животному предстоял выбор между марийэльской козой Саирой, подмосковной Меркель и Ксюшей из Татарстана.

Козел Тимур прославился на всю страну дружбой с тигром Амуром. Однако после того, как хищник поцарапал козла, Тимура пришлось отселить.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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