11:07 08 февраля 2017 1

Коза Меркель принесла потомство (архивный снимок) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Коза Меркель, выигравшая конкурс невест для козла Тимура, принесла потомство. В Приморском сафари-парке появился на свет маленький козленок.

Как рассказал директор парка Дмитрий Мезенцев, у козы Меркель появился на свет козленок-мальчик, пишет «Газета.Ru». «Он растет, пока имя ему не дали — пусть хозяин сам назовет его», — сказал Мезенцев.

В данный момент ведется подготовка документов для того, чтобы отправить Меркель с козленком домой. Напомним, до того, как Меркель стала невестой козла Тимура, она жила в Московской области.

Конкурс на лучшую подругу для козла Тимура проходил весной прошлого года. Животному предстоял выбор между марийэльской козой Саирой, подмосковной Меркель и Ксюшей из Татарстана.

Козел Тимур прославился на всю страну дружбой с тигром Амуром. Однако после того, как хищник поцарапал козла, Тимура пришлось отселить.