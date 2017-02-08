11:34 08 февраля 2017 0

Из-за сильного удара мальчику потребовалась госпитализация (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге 7-летний мальчик получил сотрясение мозга из-за обвалившейся ему на голову штукатурки. Несчастный случай произошел в доме на улице Куйбышева, 82.

Первоклассник находился в комнате, когда на него рухнул большой пласт штукатурки. Потребовалось вызывать скорую помощь, мальчика доставили в ДГБ № 9.

По словам местных жителей, в момент обрушения на крыше здания находились рабочие — в доме проводится капитальный ремонт. Однако в управляющей компании отрицают свою вину. Как сказал «Лайфу» директор УК «Шарташская» Алексей Долгов, на крыше в тот день работы не велись, а люди сами виноваты: «Собственник жилого помещения должен сам отвечать за его содержание и в том числе за штукатурное покрытие».

Полиция Екатеринбурга проводит проверку.