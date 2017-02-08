11:27 08 февраля 2017 0

Кресло главы Республики Карелия пока занято Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава Республики Карелия Александр Худилайнен, а также члены правительства работают в обычном режиме. Об этом заявил пресс-секретарь Худилайнена Марина Кабатюк.

«У нескольких губернаторов заканчивается срок полномочий в 2017 году, и, очевидно, вся эта шумиха призвана привлечь повышенное внимание к главам этих субъектов. Все ждут решения президента», — приводит слова Марины Кабатюк Life.ru.

В числе претендентов на досрочную отставку назывались губернаторы Карелии и Бурятии, сообщает агентство «Народные новости». Александр Худилайнен, как предполагала газета «Ведомости», может быть отправлен в отставку, а в качестве кандидата на его должность рассматривается руководитель Рослесхоза, 40-летний Иван Валентик.

В понедельник, 6 февраля, о своей отставке заявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин, спустя сутки на пресс-конференции о своем уходе с поста главы региона рассказал глава Бурятии Вячеслав Наговицын. В Кремле, как пишет «Газета.Ru», ротацию губернаторского корпуса считают нормальной. Там заявили, что для замен в губернаторском корпусе есть кадровый резерв.