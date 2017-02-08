11:39 08 февраля 2017 0

В повестке дня конгресса IBU в Хохфильцене нет вопроса о переносе ЧМ-2021 по биатлону из Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Вопрос о переносе чемпионата мира — 2021 по биатлону в Тюмени, скорее всего, не будет рассматриваться на проходящем в австрийском Хохфильцене внеочередном конгрессе IBU. Источник «URA.RU», близкий к спортивным кругам региона, говорит, что вопрос о лишении России права на проведение чемпионата мира отсутствует в повестке конгресса, однако российская делегация «готовится к любым неожиданностям».

«В повестке только ужесточение антидопинговых правил IBU», — уточнил источник. В заседании конгресса с российской стороны участвуют президент союза биатлонистов России Александр Кравцов и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Как сообщили в областном департаменте по спорту, директор департамента Дмитрий Грамотин и начальник управления по физкультуре и спорту Сергей Вотинов не участвуют в заседании конгресса, однако также находятся на данный момент в Австрии.

«Глава региона Владимир Якушев сегодня находится в Хохфильцене (Австрия), где на внеочередном заседании конгресса IBU, как ожидается, будет решена судьба чемпионата мира по биатлону — 2021. Какое решение вынесет конгресс, узнаем сегодня поздно вечером», — говорится в сообщении на канале «Новости Тюменской области» в мессенджере «Телеграм».

Планируется, что заседание конгресса закончится около полуночи по московскому времени. Источник «URA.RU» не исключает, что, хотя вопрос о переносе чемпионата мира — 2021 по биатлону из Тюмени не стоит в повестке дня, он может быть внесен на рассмотрение дополнительно.

Ранее в связи с антидопинговым скандалом Тюмень лишилась права на проведение этапа Кубка мира 2017 года по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам.