11:35 08 февраля 2017 0

Об этом сообщают как украинские, так и российские СМИ. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Донецке убит командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (позывной «Гиви»). Об этом сообщают как украинские, так и российские СМИ.

«Сегодня, в 6.12, в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона „Сомали“, полковник Михаил Толстых, известный как „Гиви“, — сообщает „Федеральное агентство новостей“ со ссылкой на собственные источники в правительстве Донецкой республики. — На месте теракта работает следственная группа».

Кроме того, информацию о гибели Гиви официально подтвердили и в самом Министерстве обороны ДНР. «Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса», — говорится в сообщении командования вооруженных сил ДНР, размещенных на сайте «Донецкого агентства новостей».

Впрочем, версия теракта — не единственная: украинские СМИ сообщают о том, что Гиви погиб в результате прямого попадания снаряда в его штаб. «По поводу прямого попадания в штаб боевиков и ранения „Гиви“… По стечению обстоятельств лично была свидетелем, как боевики вечером накрыли Авдеевку и как 2 батарея 95-й бригады удачно ответила», — пишет корреспондент газеты «Подробности» Ирина Баглай.

Гиви — один из самых известных командиров донецкого ополчения, вместе с другим комбатом Моторолой (Арсеном Павловым, погибшим в Донецке в октябре 2016 в результате теракта) они самыми популярными героями комбатами в Донецке. Летом 2015 Гиви провел для корреспондентов «URA.RU» экскурсию по разрушенному донецкому аэропорту и дал большое интервью, признавшись, что он не всегда точно выполняет приказы своего командования. «Никто не знает, что мы здесь вытворяем», — заявил тогда легендарный командир.