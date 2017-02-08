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Главные новости Курганской области
11:27  08 февраля 2017 0

В Зауралье в должность вступил новый глава района

Губернатор напутствовал нового главу районаФото: пресс-служба гнубернатора Курганской области

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поздравил Сергея Спирина со вступлением в должность главы Притобольного района. Церемония инаугурации прошла в среду, 8 февраля, сообщает пресс-служба губернатора.

На должность главы, напомним, претендовали пять кандидатов, их компетенцию оценила конкурсная комиссия. Сергей Спирин был единогласно избран депутатами районной Думы.

Поприветствовать нового главу приехали коллеги и депутаты
Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

В приветственной речи Алексей Кокорин наметил главные задачи для главы на первом этапе: беспрепятственно пройти отопительный сезон и готовиться к новой посевной кампании.

Бывший глава района Николай Иванов, напомним, ушел в отставку в конце ноября 2016 года. Официально сообщалось, что он написал заявление по собственному желанию, однако в кулуарах правительства не скрывали, что деятельностью главы недоволен губернатор Алексей Кокорин.

Татьяна Жаткина
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