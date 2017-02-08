{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,19
Динамика за 2 недели
Евро 63,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 февраля 2017
07 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
11:44  08 февраля 2017 0

Назван новый глава свердловского исполкома «ЕР». Это известный депутат и промышленник

Неудачный визит Косинцева к Ройзману. Екатеринбург, косинцев александр
Александр Косинцев - один из наиболее опытных единороссовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Завершились переговоры с потенциальными кандидатами на пост руководителя исполкома свердловского регионального отделения «Единой России». Как стало известно «URA.RU», занять данный пост согласился депутат Екатеринбургской гордумы, замгендиректора ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» Александр Косинцев. Он уже руководил исполкомом до 2014 года.

В ближайшее время пройдет заседание регионального политсовета «Единой России», на котором его кандидатура будет предложена на утверждение федеральному руководству партии. Ожидается, что Косинцев будет руководить исполкомом до выборов президента РФ.

Как ранее сообщало «URA.RU», бывший и. о. председателя регионального исполкома «ЕР» Иван Корякин покинул свой пост 24 декабря 2016 года в связи с истечением срока контракта. В числе его потенциальных преемников, помимо Александра Косинцева, назывались помощник депутата Заксобрания Андрей Шумейко и руководитель контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения «ЕР» Константин Юферев.

Получить комментарии и Александра Косинцева и лидера партотделения Виктора Шептия не удалось.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров