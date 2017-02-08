Суд решил судьбу «единственного честного гаишника»

13:23 08 февраля 2017 0

Окружной суд встал на сторону инспектора ГИБДД Андрея Ласкина Фото: depositphotos.com © URA.RU

Сотрудник ГИБДД Нижневартовска Андрей Ласкин останется на службе по решению суда. Об этом «URA.RU» рассказал представитель суда ХМАО Александр Голубев.

Окружной суд рассмотрел апелляции прокуратуры и УМВД, поданные на решение городского суда, который восстановил в должности Андрея Ласкина. Инспектор ГИБДД, напомним, выложил в Сеть видеозаписи с места задержания людей, которые якобы управляли автомобилями в состоянии опьянения. Ласкин заявил, что протоколы о задержании были уничтожены его руководством и никто из героев видеороликов не понес наказания.

В полиции прошла служебная проверка, по итогам которой Ласкин был уволен. В Сети полицейского прозвали «единственным честным гаишником». В сентябре 2016 года решением городского суда инспектора восстановили на службе.

Апелляцию подали и прокуратура, и УМВД. «По решению апелляционного суда решение городского суда оставлено без изменений, жалобы заявителей оставлены без удовлетворения», — рассказал «URA.RU» Александр Голубев.