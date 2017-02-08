11:53 08 февраля 2017 0

Создателям фильма "Матильда" понадобилась защита Генпрокуратуры Фото: Скрин трейлера "Матильда" YouTube

Режиссер Алексей Учитель написал в Генпрокуратуру РФ сразу два заявления, в которых просит прокурора Юрия Чайку защитить съемочный коллектив «Матильды» от действий экстремистского характера.

В заявлении адвокат Учителя Константин Добрынин указывает на депутата Наталью Поклонскую, которая в течение последних месяцев «сказала так много разного и бросила столько обвинений», что их уже невозможно игнорировать, пишет «Газета.Ru». Адвокат режиссера отмечает, что можно было бы отшутиться, что «у российского юриста Поклонской нет российского юридического образования», однако теперь Поклонская еще и законодатель, депутат Госдумы РФ. «Кто-то обязан дать правовую оценку ее специфическому пониманию российского права и законодательства», — отмечает Добрынин.

О дном из заявлений Учитель просит «оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, как и от публично распространяемых клеветнических измышлений собственно госпожи Поклонской».

Во втором заявлении содержится просьба об организации проверки Всероссийской общественной православной организации «Христианское государство — Святая Русь» на экстремизм в связи с угрозами в адрес создателей фильма и его будущих зрителей.

2 февраля стало известно, что режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель намерен подать в Генпрокуратуру заявление на депутата Госдумы Наталью Поклонскую, а также активистов, которые на этой неделе разослали в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката ленты, напоминает «Национальная служба новостей».